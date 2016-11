Raay, Aleksandra in Sandi Vovk: glasbeni fenomen treh generacij

Pobliže smo spoznali fenomen družine Vovk, ki spretno krmari med glasbo in športom. Popoldne v družbi treh generacij nam je razkrilo pogled v zakulisje ustvarjalnega življenja očeta Sandija, sina Aleša, bolj znanega kot Raaya, ter mlade, komaj šestnajstletne Aleksandre. Prav ona je s suverenim nastopom na talentih osupnila Slovenijo in podkurila našo radovednost, da pokukamo, kaj v resnici skriva njihova družinska zgodba.

Prava redkost je, da se za enim priimkom skriva toliko talenta. Pri Vovkovih bi bil čudež, če se otroci ne bi ukvarjali s tem, kar je zapisano v očetovih genih. Strast do glasbe je mednje zasejal prav Sandi, ki že od mladosti gojil ljubezen do klavirja in namiznoteniškega loparja. Pri tem je na svet pospremil tri zelo nadarjene otroke, od katerih sta si pod žarometi svoj prostor že izborila Raay in Aleksandra. Prvi velja za najmlajšega slovenskega rekorderja v ustvarjanju hitov, druga si je s prodornim glasom pripela polfinalni nastop v oddaji Slovenija ima talent. Vendar se za uspehi skriva veliko več kot le nadarjenost in dober genski zapis. Bistvo je v strasti in trdem delu, so nam zaupali naši gostitelji.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.