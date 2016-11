Punca Jurija Zrneca komentirala svoj napeti trebušček

Sreča in ljubezen zadnje čase spremljata Jurija Zrneca in njegovo Aleksandro. Kako odlično pevka vpliva nanj, je jasno po rezultatih okrevanja, kajti ljubljenec slovenskega občinstva se odločno vrača na sceno. Njune hudomušne prigode, družinsko življenje z Jurijevima hčerkama in natolcevanja o nosečnosti so glavni razlogi za smeh pri hiši.



Zaljubljenca sta našla svojo novo oazo miru in sprostitve na Ptuju, v tamkajšnjem hotelu Primus, kjer so se skupaj z Leni, Lolo in muckom Luijem zabavali za krompirjeve počitnice. Aleksandra je bila zaradi prehlada malce prikrajšana za skok v bazen, v katerem so vragolije uganjali njen ljubi in njegovi punčki. Za noč čarovnic so se dekleta prelevila v dobre čarovnice, hkrati pa so iz medijev izvedeli novico, ki jih je pošteno nasmejala. Namigovanja, da Jurij pričakuje tretjega otroka, s tem pa naj bi Aleksandra prvič postala mamica, so iz trte zvita. Nam je zaupala, da še lep čas ne bo rodila. »Kilce so krive in jih bom morala malce izgubiti, ker so res videti kot nosečniški trebušček. Ga pa lahko zakrijem s torbicami ali kakšno jakno,« je duhovito pripomnila in priznala, da se je zaradi izmišljotine iz srca in do solz nasmejala. Prepričana je, da je v našem medijskem prostoru premalo materiala, zato določene rubrike v slogu 'šušlja se' ter namigovanja koristijo nekaterim revijam. Zelo koristen za trden in dolgotrajen partnerski odnos pa je humor, ki ga pri Juriju in Aleksandri ne manjka. Zrnec jim je tudi tokrat krajšal čas s svojimi liki, se prelevil v črnolaso kosmatinko in še enkrat dokazal, da je najbolj zabaven in ljubeč očka na svetu.

