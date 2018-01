Psiha na prepihu

Pravkar sem se kar malce zamislila, ko mi je eden od medijev sporočil, da mora nekdo delati, saj tako predvideva oziroma določa pogodba. Spreletel me je espejevski srh, ko sem spoznala, da se zdaj vse vrti, z državo na čelu (občutek imam, da se zemlja ne vrti več okoli svoje osi, ampak okoli javnih uslužbencev!), okoli stavke omenjenih uslužbencev.

Stavkali bodo menda res vsi, ampak res vsi tisti v javnem sektorju … oni drugi v zasebnem te pravice pravzaprav niti nimajo. Pardon, jo imajo, vendar če jo želijo uveljaviti, se lahko kar hitro poslovijo od delovnega mesta ali pa zgubijo možnost sodelovanja, če so zasebniki zunanji sodelavci ali pri nas tako popularni s.p.-jevci. Ja, pogodbo je treba izpolniti, pa obveznosti državi, ups, pardon, javnim uslužbencem priskrbeti, da bodo lahko imeli plačo, regres, počitnice, proste dneve …

Pa me je trenutek pognal v razmislek o psihi. O stanju duha. Posameznikov in družbe. Navsezadnje, ko poslušam uboge, ki se pripravljajo na stavko, je med vrsticami razbrati, da so razmere tako hude, da že na psiho sekajo. No, še to nam manjka. Bodo javni uslužbenci našega javnega servisa, v službi države in državljanov, zboleli na psihi in potem ne bodo več sposobni servisirati države in državljanov. Menda niti socialni problem ne morejo postati, saj jih nihče ne jemlje resno, je slišati med vzroki za stavko.

Kar nekajkrat sem bila v družbi s profesorji in doktorji, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem ljudi, in vedno znova smo ugotavljali, da ljudje v naši lepi državici niso v najboljši psihokondiciji oziroma da je duševno zdravje prebivalcev Slovenije na psu. Večina pa da ima takšne in drugačne duševne težave, a se o njih niti ne upa (spre)govoriti. Eni zato, ker si tega ne želijo priznati, drugi, ker se bojijo, da bodo v družbi zaznamovani za zmeraj. Pač v smislu to je tisti/tista, ki se mu/ji je zmešalo.

Tako se svet vrti naprej, težave se pometejo pod preprogo, država sprejema resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja in se dela, da bo upoštevala pripombe javnosti. No, kot je sporočilo ministrstvo za zdravje, so od najrazličnejših strokovnih združenj, posameznih strokovnjakov, izvajalcev storitev na področju duševnega zdravja, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti prejeli 35 pripomb, predlogov in pohval na predlog resolucije.

Tale javna uprava me malce spominja na stonogo, ki je vsa užaljena prišla iz trgovine s čevlji, v rokah pa je držala škatlo z natikači.

Lepo, a najverjetneje ničesar od tega ne bodo upoštevali, kot je pri nas v navadi, in potem ko bo dokument sprejet, bo spet nastal vik in krik. In bojim se, da bo spet kdo zaradi tega – napovedal stavko. Na ladji norcev!

Lepo vas prosim. Pred nekaj urami, dobesedno, sem bila na družabnem srečanju, kjer je bilo več javnih uslužbencev. In ker mimo trenutnega stanja pri nas nismo mogli, smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj je stanje duha pri nas in zato tudi vse preostalo tako zanič.

Nisem opazila, da bi se taisti uslužbenci kakor koli razburjali zaradi tega. Edino, kar sem od njih slišala, je bilo, da se pri nas itak ne da nič spremeniti in da je potemtakem bolje, da ne naredijo nič. Hja, sem pomislila, njim je lahko. Njim res ni treba skrbeti za nič. Plače so vsak mesec, ne glede na to, ali stavkajo ali ne, hkrati njihovega dela nihče ne ocenjuje. No, do danes še nisem videla, da bi kateri koli državni uradnik za kakršno koli svojo napako kakor koli odgovarjal. Ko pa se pojavijo na stebru sramu, so tako ali tako krivi drugi!

Ja, res bo treba nekaj spremeniti, in da, res bo treba prevetriti državno in javno upravo, da bodo vsi tisti, ki so tam zaposleni, morda le spoznali, da ne morejo vedno in znova zahtevati več in vedno in znova le zase. Si pa plastično predstavljam, kakšen šok za državo in družbo bi bil, če bi javni uslužbenci odšli na ceste in zahtevali višje plače za vse. Tudi za tiste v zasebnem sektorju. Verjetno bi vpoklicali vse psihologe in psihiatre in na okrogli mizi ugotovili, da država res potrebuje resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. Pa ne le ene, kakšnih deset najmanj.

No, kaj takega se razumljivo ne bo zgodilo. Da bi javni uslužbenci razmišljali še o čem drugem kot le o sebi, mislim. To, da bo psihokondicija naše družbe – če bo le šlo tako naprej, in nič ne kaže, da ne bo tako – še bolj na psu, pa je tudi vse bolj očitno. Omenjenemu nacionalnemu programu duševnega zdravja in akcijskim načrtom navkljub.