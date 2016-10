Prvi premier, ki bo prideloval med

Pred dnevi se je premier Miro Cerar v slogu papeža Frančiška v službo odpeljal s kolesom, nato pa je javnost presenetil z novico, da bodo na Gregorčičevi 25 živele čebelice. Čebelnjak z dvema panjema je vladi predal predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč, postavili pa so ga na balkon v petem nadstropju. Novih stanovalk še ni, saj jih bodo naselili prihodnjo pomlad, zanje pa ne bodo skrbeli vladni uslužbenci, temveč ČZS. Navdušeni Cerar je ob tem povedal, da so čebele nosilec življenja in da življenje na tem planetu brez njih ne more iti naprej. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je prepričan, da bodo čebele bivale v sožitju z okolico na vladni stavbi, tako kot drugod po Sloveniji, so nam ob tem zaupali iz njegovega kabineta. Medtem ko predsedniku države Borutu Pahorju čas krajša zlata ribica, bo imel Cerar torej nekoliko bolj pestro družbo in verjamemo, da se prihoda marljivih čebelic že zelo veseli, saj mu med menda zelo tekne.

