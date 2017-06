Prve težave novega člana Čukov

Simpatični mladenič Miha Novak je, odkar je član skupine Čuki, zaživel na novo. Z lepimi stvarmi pa so prišle tudi tegobe, predvsem dolge poti, zaradi katerih Miha, ki prihaja iz obdravskega kraja Vuhred, na cesti preživi ogromen del dneva. Preostalim članom skupine se je zaradi tega že zasmilil in sklenili so, da mu poiščejo stanovanje nekje blizu Ljubljane, povrhu pa še zaposlitev. Kot vzgojitelj bi lahko kaj kmalu postal ne le Tozonov kolega iz banda, ampak še njegov sodelavec v vrtcu.

Tam bosta lahko skupaj vzgajala bodoče glasbene navdušence, kakršen je Miha že od mladih nog. Doma je moral namreč ob vsakem obisku igrati na harmoniko in navduševati sosede, sorodnike in prijatelje. Posledica tega so bili odlični rezultati na tekmovanjih v raztegovanju meha, saj je kot po tekočem traku zmagoval v vseh kategorijah. Zdaj mu je končno uspel veliki met, da se dokaže v vsej svoji glasbeni veličini in se iz oddaljene Koroške preseli v okolico Ljubljane, ki bo že kmalu postala njegov drugi dom.

