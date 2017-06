Prva fotografije Nuše Lesar in njenega novega

Priljubljena voditeljica oddaje Svet na Kanalu A si je po tednih napornih treningov in nastopov v šovu Zvezde plešejo s partnerjem Gregorjem Krušičem, direktorjem Teniške zveze Slovenije, na krajšem oddihu v toplih krajih nabrala novih moči. Enega najlepših parov na domači sceni – ona je bila nekoč manekenka in fotomodel, on tenisač, tudi reprezentant, smo minuli ponedeljek ujeli na uradni premieri muzikala Vesna v Križankah. Oba sta zagorela in sijoča, se pa, čeprav sta skupaj že kar nekaj časa in obiskujeta javne prireditve, na katerih Gregor Nušo ponosno predstavlja kot svojo izbranko, pred fotografske objektive, predvsem on, še nočeta postaviti. Res imata oba za seboj ločitvi, ki sta odjeknili v javnosti, pa vendar. Lesarjeva je pred časom že potrdila, da je našla srečo in stabilnost v zasebnem življenju, obema s partnerjem pa želimo, da njuna zveza traja.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«