Prva dama Amerike Slovenka, prvi mož Slovenije pa Američan?

Nezadržno se bližajo predsedniške volitve, in če bi šlo vse po načrtih kandidatke stranke SLS Suzane Lare Krause, bo prvi mož Slovenije postal Američan. Glede na to, da je prva dama Amerike Slovenka Melania Trump, bi Slovenija in Amerika tako lahko gotovo stkali posebne in še bolj poglobljene vezi in odnose. Predsedniška kandidatka je namreč pred leti v Ameriki našla svojega moža Matthewa, ga pripeljala v Slovenijo in si z njim tu ustvarila dom in družino.

Kot sta razkrila v posebni predvolilni oddaji na nacionalni televiziji, je njuno spoznavanje potekalo po spletnem messengerju. »Klepetala sva ponoči in podnevi, kolikor se je dalo,« je povedala in opisala, da ga je trikrat obiskala tudi v Ameriki. »Takrat sva spoznala, da sva zelo zaljubljena, da bi rada imela otroke, jasno pa je bilo tudi, da jaz v Ameriki ne želim vzgajati svojih otrok.«

Suzana Lara je zato Matthewa povabila v Slovenijo in si natančno razdelala načrt, kako ga bo prepričala, da je Slovenija prava zanju. »Izdelala sem strategijo in ga peljala po vseh kotičkih, s katerimi se Slovenci radi pohvalimo,« je povedala. Matthew je povedal, da ženski, ki te obišče v tuji državi, pač ne moreš reči ne in je vse skupaj opisal kot pravljično.