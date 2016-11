Prva dama Agrokorja in  Mercatorja: Verjamem, da se dobro vrača z dobrim!

Že vstop v Agrokorjevo 21 nadstropij visoko poslovno stavbo v Zagrebu, znano tudi kot Cibonin stolp, je svojevrstna izkušnja. Že v zraku se čuti pridih vplivnosti in moči. Naši ekipi, ki je prišla na intervju z Ivo Balent, direktorico marketinga in hčerko enega najuspešnejših poslovnežev, Ivice Todorića, je bilo takoj jasno, da tukaj vsi – tudi receptor, ki nas je vljudno, a strogo pozdravil – zelo resno jemljejo svoje delo.

Zato si lahko mislite, kako je bila videti naša vožnja do 20. nadstrop-ja, do sejne sobe, v kateri sta potekala intervju in fotografiranje. V tem prostoru sprejemajo tudi za Slovence pomembne odločitve. Z vsakim nadstropjem smo se v tišini vse pogosteje spogledovali in se vsak sam pri sebi spraševali, kako bo vse skupaj potekalo. V sejno sobo nas je pospremila mlada in prijazna pomočnica gospe Balentove, in med našim občudovanjem razgleda in razpravljanjem o tem, kje in kako bo svoje delo opravil fotograf, je v sejno sobo prihitela moja intervjuvanka. Mislim, da smo si vsi v hipu oddahnili. Mogočna, a nasmejana in sproščena. Ko sva sedli za ogromno mizo, sva, zanimivo, obe hkrati pograbili plastenki vode Jana in preverili sporočilo na etiketi.

Očitno so sporočila Louis Hay na vodi Jana zelo dobra iztočnica. Kakšna je zgodba o sodelovanju z njo?



Pravzaprav bistvo zgodbe ni v Louise Hay, ampak v vodi s sporočilom, saj so njeni citati na etiketo Jane prišli šele po dveh letih. Začeli smo s sporočili neznanih avtorjev, leto pozneje s Paulom Coelhom in potem z Louise Hay. S 1. decembrom pa pričnemo kampanjo s sporočili mlade hrvaške pisateljice Ingrid Divkovič. Voda je izdelek, ki ga najlaže zamenjate na primer z vodo iz pipe, in kupcem smo želeli dati razlog, da bi kupovali Jano. In kaj je boljšega kot to, da širiš pozitivne misli?!

Vi tudi živite, kar pravijo sporočila, glede na to, da ste se prav vi domislili te kampanje?



Živim, seveda. Verjamem, da v življenju ni naključij. Tako kot ni naključje, da mi sedaj na vodi, ki je pred nama, piše 'uživaj v sreči drugih, ker je je dovolj za vse nas'. Zares mislim, da je človek srečen, ko osreči nekoga drugega. Ko enkrat začnete živeti ta sporočila, v življenju ni stvari, ki je ne bi rešili

»Preberite več v Suzy, tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«