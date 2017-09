Priznanje Domna Valiča: To je bila zame neskončna sreča!

Bil je plesalec, danes pa je priznan igralec in voditelj, predvsem pa je Domen Valič velik šarmer in ljubljenec ženskih src. Tako kot danes je bil Domen razposajen in navihan tudi kot najstnik, že takrat so ga namreč mikale različne stvari in panoge. Kot večina otrok v tistih časih pa je čas najraje preživljal na prostem in v družbi prijateljev. Domen nam je zaupal, da si je kot osnovnošolec srčno želel imeti rolerje, ki so bili po njegovih besedah 'kul'. »Eno leto sem si jih sposojal od sošolca, ko jih ni potreboval, tako sem se tudi naučil rolati. Ampak vseeno jih edini nisem imel, ko smo igrali hokej na ulici, zato sem bil vedno golman,« se v smehu spominja dogodivščin iz otroštva. Želja se mu je kmalu uresničila in … »Potem sem jih pa za odličen uspeh v šestem razredu dobil. To je bila zame neskončna sreča!«

