Priznanje Alenke Gotar: strah jo je, ima 11 kg več

Operna pevka Alenka Gotar se je po rojstvu sina Nika vrnila na glasbene odre. V nedeljo je v Cankarjevem domu nastopila na dobrodelnem koncertu Rdečega križa in priznala, da vrnitev ni bila tako lahka. S svojim pogumom in priznanjem je lahko mnogim za zgled.

»Za vse, ki se že od nekdaj borimo s kilogrami. Jaz se jih po porodu nikakor ne morem znebiti. Težavnejši carski rez pa še onemogoča telovadbo,« je zapisala na facebooku. »Včeraj sem premagala strah in stopila na oder. Z 11 kg več kot prej. In še vedno sem pela in še vedno sem znala dati dušo v pesem. To me dela drugačno in boljšo, ne pa število kilogramov,« je priznala svojim prijateljem.

»Priporočam ogled vsem, ki smo se kdaj sramovali sebe zaradi svoje zunanjosti. Tudi jaz sem bila nekoč predmet posmeha v šoli, tudi jaz sem zdaj že leta "dekle z naslovnice",« je še dodala in k svoji objavi pripela intervju z uspešno hrvaško manekenko močnejše postave.