Priznal, da se je lovil

Eden najboljših slovenskih in svetovnih plesalcev latinskoameriških in standardnih plesov Miha Vodičar ne počiva na lovorikah. Delo plesalcev je garaško in zahteva nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. Te dni se je tako zavrtel v nekoliko drugačnih ritmih in se udeležil svoje prve delavnice hip hop plesa, ki jo je v ljubljanski plesni šoli Bolero, kjer Vodičar tudi deli svoje znanje, priredila Nika Kljun. »Priznati moram, da sem se kar malo lovil. Ostali so nemudoma osvojili koreografijo, meni pa so jo morali nekajkrat pokazati. Gibi so drugačni, stvari delajo na drugačen način, a je bilo neizmerno zabavno in zanimivo. Na koncu mi je kar šlo,« je v smehu povedal simpatični Miha in dodal, da mu je izkušnja dala tudi nekaj idej, kako nove gibe in trike uvesti v svojo plesno zvrst. Nove ideje pa bo zagotovo več kot spretno umestil tudi v koreografije, ki jih bo sestavljal v šovu Zvezde plešejo.

