»Pritisk, disleksija in logične uganke ne gredo skupaj«

Najmlajši tekmovalec letošnjega Masterchefa, 21-letni Elvis Kudič iz Bohinjske Bistrice, izstopa po organiziranosti, občutku za okuse, senzibilnosti, lepih očeh in dolgih trepalnicah. Je eden glavnih favoritov za končno zmago, šov pa mu je že do zdaj ogromno prinesel. Za Suzy je spregovoril o stiskah iz otroštva, zakaj tako rad pripravlja raviole in o tem, kako se spopada z disleksijo

Dobila sva se v Radovljici, v kavarni tik pred srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki je bila zanj še pred tremi leti predvsem izhod v sili. Po osnovni šoli se je res obetavni atlet – tekel je na kratke proge in pozneje tudi čez ovire – najprej vpisal na ekonomsko gimnazijo. A številnih intenzivnih treningov in neštetih avtobusnih voženj kmalu ni mogel več združevati s šolo. Svetovali so mu, naj se prepiše na sedanjo šolo, tam pa je spoštljivi, nežni, a neuklonljivi fant v sebi odkril strast do kuhanja, ki jo zdaj z največjim veseljem neguje in nadgrajuje. Življenje z njim res ni ravnalo v rokavicah, a je v astrološkem znamenju rib rojeni mladenič vse grenke izkušnje in številna spoznanja doslej bolj kot ne zaklepal vase. Obrisal si je kakšno solzo ali dve, stisnil zobe in vedno znova dokazal, da zmore. Tako sebi kot drugim. V eni zadnjih oddaj pa se je skoraj zlomil, ko mu je, predvsem zaradi disleksije, grozil celo izpad. Rešil se je v zadnjem hipu, a iz te preizkušnje izšel opazno močnejši – in tega je zelo vesel. Ne sramuje se več ne občasnih solz v javnosti ne disleksije.

