Prišla sta v stik: Andrej je povedal, da je bila posiljena, ona pa ...

Andrej Laharner je v Beogradu in je prišel v stik z Mirelo Lapanović. Kot so zapisali na njeni strani na facebooku, je z Mirelo govoril po telefonu in ji razložil, kaj se je dogajalo usodne noči, zdaj pa je odvisno od nje, ali se bo odločila ostati ali ne.

Ob tem moderatorka njene strani ugotavlja, da so ji morda v produkciji obljubili, da bo v šovu ostala vse do finala, in bo na koncu to prevesilo. »To ve samo ona in ona je tukaj glavni igralec. Če se je tako odločila, je mi ne moremo spravljati ven. Pomembno je, da je izvedela od Andreja, kaj se je zgodilo usodne noči. Vse drugo je sedaj odvisno od nje,« so še zapisali.

Eden izmed komentatorjev je zapisal, da ne more verjeti, da bi nekdo, ki je bil zlorabljen in drogiran, želel ostati zaprt v prostoru s storilcem tako hudega dejanja. »Posiljena ženska ima travme. Gospa Mirela pa se še vedno druži in objema z njim,« je zapisal.

Moderatorka njene strani pa je odgovorila, da bo travme imela, ko se bo začela spominjati vsega skupaj.

Sicer pa se je med tekmovalci in Milijem vnela debata o Mireli in njegovem zaročencu. Mili je sotekmovalcem pojasnjeval, da ona ni poročena in da če se Andrej po 13 letih ne bo poročil z njo, se bo pa on. »Med nama se je vse zgodilo spontano,« je pojasnjeval.