Zadnjo nedeljo v mesecu si bomo na malih zaslonih lahko premierno ogledali prvi del humoristične nadaljevanke Princ na belem konju, ki je nastala po literarni predlogi pisatelja Ivana Sivca. Pod scenarij in režijo se je podpisal Roman Končar, ki v nadaljevanki tudi igra. »V primerjavi s prejšnjima dvema – Vlomilci delajo poleti in Zakleta bajta –, ki sta prav tako napisani po literarnih predlogah prijatelja Ivana Sivca, najplodovitejšega slovenskega pisatelja zadnjih nekaj desetletij in tudi enega najbolj branih pisateljev zadnjih obdobij, ima več zapletov, ki vsi delujejo resnično,« pravi Končar.



V nadaljevanki imajo posebno vlogo konji, kar je bilo tako za režiserja kot za igralce precejšen izziv. »Režirati Princa je bilo vznemirljivo, vsekakor pa je tudi naporno. Množica igralk in igralcev, lokacij, celotno snemanje na terenu, množica statistov, predvsem pa obvladovanje dela s konji. Brez resnično srčne strokovne pomoči ljudi iz Kobilarne Lipica nam tega nikoli ne bi uspelo posneti,« razkriva režiser. Poleg konjev nastopajo v nadaljevanki tudi oslički, s katerimi je ekipa skladno s scenarijem uprizorila pravo oslovsko dirko.



V nadaljevanki igrajo številni znani obrazi, tudi Demeter Bitenc, ki je snemal ravno v svojem jubilejnem, devetdesetem letu. »Pred tem mi je prišepnil, da ga nihče, razen mene, v tem njegovem jubilejnem letu ni povabil k sodelovanju. Se mi je kar malo milo storilo,« se spominja Končar, ki nedeljsko premiero pričakuje z mešanimi občutki. »Ne grem se nobene visokoleteče umetnosti, temveč delam za ljudi. Želim si, da bi se toliko poistovetili z našimi junaki, da jih bodo vzeli za svoje in prek njih morda podoživljali katere situacije iz lastnih življenj. Pa da se bodo ob tem prijetno počutili, se zabavali, smejali, vsaj tu in tam pa tudi malo zamislili. Nič posebnega ne pričakujem, res ne. Bom pa nadvse vesel, če bo občinstvo naše delo sprejelo in ga nagradilo z množičnim ogledom. To bo zame edina prava in verodostojna nagrada,« priznava.