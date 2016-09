Prijatelj mu je umrl, Andrej se je skoraj zapil

Franc se je, kot smo že poročali pred dnevi, poškodoval, ko sta z Vidom poskušala spraviti iz hleva kravo. Po obisku zdravnika je Franc prikovan na posteljo. Vse to pa je prizadelo tudi Andreja, ki je s Francem že postal pravi prijatelj.

Spomini na tragično preminulega prijatelja

Ob tem se je Andrej spomnil tudi na svojega najboljšega prijatelja, ki ga je izgubil v zmajarski nesreči, in o tem pripovedoval Nastji in Adriani. Ta izguba ga je močno prizadela in priznal je, da je takrat tolažbo iskal v alkoholu, pa čeprav zdaj ve, da to ne pomaga dosti.