Prihaja prsata Samantha Fox

Organizatorji 53. festivala Pivo in cvetje, ki bo letos v Laškem med 13. in 16. julijem, so razkrili prve glasbene goste, ki bodo skrbeli za zabavo večtisočglave množice. Poleg Modrijanov, Kingstonov, Riblje čorbe, Ditke, Tonyja Cetinskega, legendarnega Avsenikovega terceta, Šank rocka, Big Foot Mame in skupine Dan D, če jih naštejemo le nekaj, bo v Laško prišla tudi zvezdnica Samantha Fox s svojo skupino, ki je v osemdesetih letih krasila stene številnih fantovskih sob. A nekaj imen nastopajočih organizatorji še skrivajo.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«