Prihaja eksplozija ustvarjalnosti

Magnifico je po ascendentu dvojček, iznajdljiv, lahkoten, komunikativen, zanimiv sogovornik, znajde se v vsaki situaciji in je zlahka duša vsake družbe. Njegov vladar Merkur je v strelcu, skupaj s Soncem, kar mu daje veliko širino, radovednost, vedoželjnost. Preprosto je človek, ki se nikoli ne zadovolji samo z enim projektom ali uspehom, ampak nenehno širi svoja krila, znanje, zanimanja, raziskuje, prestavlja meje, se ozira za novim ciljem … S tako močno potrebo po raznolikosti je nemogoče, da bi se ustalil v eni sami službi, pri enem samem delu. Ob okretnosti in prilagodljivosti dvojčkov in strelčevski širini mu namreč idej in projektov nikoli ne zmanjka. Poleg tega je v 6. hiši dela in projektov tudi Neptun, planet umetnikov in ustvarjalcev, ki je odlično postavljen na vrh čudovitega lotosa z Venero in konjunkcijo Plutona in Urana. To je kombinacija za samostojno pot, kreativnost, provociranje, moderen glasbeni izraz, veliko intenzivnost, zagnanost pri ustvarjanju, z Neptunom v škorpijonu v pesmih pogosto ruši tabuje, se dotika mejnih tem, spolnosti, Venera v stabilnem kozorogu pa ob tem omogoča, da je njegovo samostojno ustvarjanje tudi poklic, da se lahko z njim tudi preživlja.

Zanimivo je, da pri največjih umetnikih pogosto najdemo močno obremenjeno Luno, ki v karti označuje čustva. Ustvarjanje je konstruktivni kanal za izražanje težavnejših čustev. Pevčeva Luna je v ribah, kar mu prinaša globoko intuicijo, sočutje, mehkobo, domišljijo, ustvarjalno noto, toda tesna konjunkcija s Saturnom dodaja neko težo, stisko, črnogledost, zraven je tudi Kiron, ki nakazuje ranjenost, bolečino. Ker je z Luno v moški karti nakazana žena, kombinacija odslikava težko ženino bolezen. Vse skupaj je del napornega T-kvadrata, najtežje stvari v njegovi karti. Z ženo sta sicer zelo povezana, kar kaže vladar hiše partnerstva v njegovi prvi hiši, ki predstavlja njega. Njegov vladar, Merkur, in Sonce se dotikata 7. hiše partnerstva, torej je zakon pomemben del njegove poti, ženina podpora in njuna bližina je ključni del njegove uspešnosti kljub njuni stiski zaradi bolezni. Sicer vstopa v izredno uspešno in ustvarjalno obdobje. Pr. Luna je v svobodnem, revolucionarnem, modernem vodnarju, kar mu je pisano na kožo. Po odmevnem novem začetku in času povečane ustvarjalnosti (konjunkciji s pr. Soncem in Venero) pr. Luna vstopa v hišo kariere, kjer bo približno dve leti. Hkrati čez tri leta pr. ascendent vstopi v leva – in mu prinaša večjo prepoznavnost, samozavest, priznanje za njegovo delo, pr. Sonce pa je pred leti prešlo v vodnarja – zasijal je in bo s svojo nenavadno, drugačno ustvarjalnostjo, ki je moderna, odštekana, pred svojim časom. Letos pride še dobrotnik tr. Jupiter na vrh lotosa, v konjunkcijo z Neptunom, kar bo sprožilo pravo eksplozijo ustvarjalnosti. Tudi mrki nakazujejo čas korenitih poslovnih sprememb, zato bodo naslednja leta vrhunska, proces se že odvija in nadaljuje v 2018.

