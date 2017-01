Pridi bliže, da se začutiva globlje

Katarina Čas in Marko Miladinović: Osebi se zelo dobro razumeta, druga do druge čutita globljo (prijateljsko) povezavo. Sporočilo: Naj vidi objektiv, da si pri meni varna tudi pred snegom, točo in grmenjem.

Severina in Borut Bilač: Prijazen in vljuden, rahlo zapeljiv pozdrav dame na distanci. Sporočilo: Pozdravljen, pazi, oči javnosti so uprte v naju.

Borut Pahor in Peter Prevc: Osebi sta v objemu, Prevc je v podrejenem položaju, Pahor ohranja stik z občinstvom, ohranja vlogo velike zvezde. Sporočilo: Oči javnosti so najpomembnejša stvar, ko si v javnosti.

Raziskave ob mednarodnem dnevu objemov, ki ga obeležujemo 21. januarja, so pokazale, da potrebujemo najmanj sedem objemov na dan. Tudi zato, ker se pri tem izboljša počutje in sprošča hormon ljubezni, ki blagodejno vpliva na ljudi. Tisti, ki se radi objemajo, imajo tudi sicer bolj veselo življenje, so bolj naklonjeni ljudem, živalim, naravi, se pogosteje smejijo. Ob 31. obletnici tega verjetno najbolj simpatičnega mednarodnega dneva je Edvard Kadič, strokovnjak za govorico telesa in osebnostni razvoj, za revijo Suzy analiziral objeme nekaterih znanih Slovencev. Izkazalo se je, da lahko objem razkrije marsikaj o človekovem značaju …

Zoran Janković in Danijela Martinović



Gre za prijateljski, pokroviteljski objem, tako očka objema svojo punčko. Sporočilo: Princeska, očka je vesel zate.

