»Pričakujem novo dušico«

»Čez noč je prišla želja po še enem otroku, čeprav sem mislila, da ga ne bom imela,« začne z žarečimi očmi. »Prišlo je zelo močno sporočilo, da želi priti še ena duša. Prvi je željo izrazil mož in takrat sem začutila, da si tudi jaz tega v sebi zelo želim,« pove. In tako sta se odločila za še enega otroka. »Spet sem takoj prvi mesec zanosila, kljub moji 50-odstotni možnosti, saj nimam jajcevoda. Zato želim, da moja zgodba opogumlja ljudi, naj se zavedajo, da ko se odločimo, lahko dosežemo karkoli,« je jasna.



»Ta duša je povsem drugačna, drugače doživljam tudi nosečnost. Pri prvem otroku, Pii, sem veliko stvari še čistila, prek DNK, za generacije nazaj, tokrat pa sem res samo noseča,« pojasni. »Preden sva se z možem odločila za tega otroka, sem imela dva meseca močno čiščenje, kar tudi opisujem v svoji novi knjigi Pot do svetlobe. Ko se je vse umirilo, se je zbudila ta nova duša. Zelo sem vesela, da se je najina želja tako hitro uresničila,« še pove srečno.



Tudi tokrat si namerava vzeti čas za otroka in zase. »Predavala ne bom dobro leto, bom pa aktivna s kolumnami in na družabnem omrežju,« pojasni. »Imam tudi že načrt za novo knjigo,« pove v smehu. »Odzivi na zadnjo knjigo so zelo dobri, kot pisateljica sem si upala več stvari povedati na glas, posledično sem ljudem več dala, in to seveda čutijo,« je kratka. Naslednja knjiga bo nadaljevanje Poti do svetlobe. »Do marca, ko grem na porodniški dopust, načrtujem večino knjige že napisati, dokončala pa bi jo nato po rojstvu, a kot se poznam, se najboljše stvari napišejo tik pred izdajo,« prizna smeje.



Vem, da se ljubezen množi



Kako pa novo dušico sprejema prvorojenka Pia? »Strah me je bilo, da bo ljubosumna. A sem kmalu spoznala, da le čistim svojo izkušnjo iz otroštva. Ko je prišel moj brat, je bila zame to velika sprememba in šok, zato sem izhajala iz sebe, Pia pa komaj čaka, da ta dojenček pride,« opiše nova spoznanja. »Vprašala sem se že tudi, kako imaš lahko dva enako rad. Vem, da se ljubezen množi, te izkušnje pa nimam, ker imam tudi partnerja le enega. Zato se o tem z možem veliko pogovarjava,« je iskrena Maja. Pa z dušo že komunicira? »Že, veliko sva se pogovarjali že pred njenim prihodom. Ime ji je izbrala Pia, je pa povsem isto, kot sem ga izbrala sama, ko sem se odločala, ali želim imeti bratca ali sestrico. Ni naključje, da prihaja v tej obliki,« je vse, kar izda. Po rojstvu bo to zgodbico tudi opisala, obljubi.



Pot do svetlobe



V knjigi je veliko več, kot je bilo doslej povedanega, o duhovnosti in zakonitostih življenja. »Včasih sem določene resnice podajala malce z rezervo, ni še bil čas, da jih povem in da jih množica začuti. Zdaj je ta trenutek napočil. »Prejšnjih šest knjig sem napisala, da smo res dobro osvojili osnove. Zdaj je čas, da gremo naprej. Pišem o DNK, kje so vzorci in prepričanja zapisani, kako se prenašajo. Poglobila sem se v moško in žensko energijo, opisala, kako opustiti vlogo žrtve, strah pred pomanjkanjem, krivdo, slabo vest … Vse to je kot sladkor, sploh se ne zavedamo, da jih živimo vsak dan, kako močno imamo to zakoreninjeno v sebi in kako nas zadržuje,« opiše. Zelo se je posvetila tudi iluzijam. »Želim, da ljudje spoznajo, da je vse odvisno od našega zavedanja. Slovenci imamo v sebi, da smo močno pod vplivom avtoritet. 'Povej mi, kaj naj naredim? Kaj pa ti čutiš?' Prišel je čas, da se tega osvobodimo,« je jasna Maja. »Vedno več ljudi ne potrebuje voditeljev in gurujev. Sama nikoli ne delam ljudi odvisnih, dam jim orodje, uporabiti pa ga morajo sami,« pove. »Velika razlika je izhajati iz glave ali pa iz srca. Pri prvem je pomembno ustvarjanje materialnega v zunanjem svetu. Bistvo vsega pa je srce, ko imamo v sebi mir in ljubezen. Ko ustvarimo to, je vse drugo le posledica. Ljudi opozarjam, naj poslušajo sebe, vedno sebe. Tisto, kar jaz napišem, so moje izkušnje, nekaterim pomagajo, drugim ne. Pišem tudi o obstoju posmrtnega življenja, o dušah, da pridemo sem z namenom,« še razkrije.



Prihaja drugačen čas



»Vsi skupaj smo v transformaciji, vsi čistimo iluzije in strahove. Teh se moramo osvoboditi in najti ljubezen in mir v sebi. Vprašati se moramo, kdo smo v resnici, in se imeti zdravo radi. V tem je ključ do vsega. Prihaja čas ženske energije in principa. Ženske se vedno bolj zavedajo svoje premočne moške energije, to se zdaj uravnoveša. Spet prebujajo svojo milino, nežnost, skrb za druge, deljenje in predajanje ljubezni. Budi se tudi vedno več moških in v prihodnjih letih se bodo vrnili v svojo moškost.

