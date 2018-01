Najprej smo ga spremljali v šovu Sladko življenje, nato pa smo ga bolje spoznali v komentatorski oddaji Od težaka do junaka. Osebni trener zelo dobro ve, kako je biti predebel, saj je pri petnajstih letih tehtal neverjetnih 140 kilogramov. Od takrat je korenito spremenil življenje in na poti do zastavljenih ciljev pomaga številnim Slovencem, med drugim so pri njem trenirale Severina, Manca Špik, Jasna Kuljaj in Špela Grošelj.

Prva stvar, ki jo naredite zjutraj?

Peljem kužka na sprehod.

O čem govori zdanji SMS, ki ste ga dobili?

Od prijatelja Uroša, ki me sprašuje, ali lahko pride zvečer na obisk.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

O smislu življenja in usodi.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Ob gledanju filma pred nekaj tedni.

Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?

Jokal nisem, mi je bilo pa hudo.

Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?

Obraz in lasje.

Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Da sem gej.

Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Rad bi skočil z letala s padalom, a se bojim višine.

Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Motor.

Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Šel bi v tiskarno denarja in zaril po njem kot Skopušnik.

Česa ne znate ali se nikoli niste naučili?

Plavati ...

Katerega gospodinjskega opravila ne marate in zakaj?

Brisanja prahu, ker je zamudno.

Kako vešči ste za štedilnikom in katero jed najbolje pripravite?

Najraje pripravljam kitajsko hrano in piščanca z zelenjavo.

Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Na zmenek sem povabil najlepšo punco na šoli.

Največja neumnost, ki ste jo storili v mladosti?

Prehiteval sem v desni nepregledni ovinek s štirimi sopotniki v avtu.

Pohvala, ki vam v življenju največ pomeni?

Pohvala ljudi okoli mene, da sem prijazen in spoštljiv.

Kaj je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?

Pogreb mojega očeta, ko sem bil star 11 let.

Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Ko smo doma dobili prvi osebni računalnik in so prijatelji hodili k meni na ogled.

Katere jedi ne bi nikoli poskusili in zakaj?

Ščurkov, gosenic in podobnega, ker se mi gabijo. Raje sem lačen.

Kaj bi storili, če bi zadeli jackpot?

Polovico denarja bi dal vezati, z ostalim pa bi si privoščil dober avtomobil, novo stanovanje, potovanja. In seveda bi pomagal tudi dobrodelnim organizacijam.

