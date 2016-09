Pri 49 letih postregla surovo hrano: kmetje pljuvali, tekle so solze

Kmetje so njeno jed izpljunili. Foto: Planet TV

Šov Kmetija: Nov začetek se je šele dobro začel, na posestvu pa že tečejo solze. Vzrok za slabo voljo je bila tokrat Gannina kuha. Čeprav je imela Ganna dober namen, ko je sotekmovalcem predlagala, da bi ona poprijela za kuhalnico in poskusila skuhati nekaj, kar bo napolnilo njihove prazne želodce, je bila jed, ki jo je pripravila iz krompirja, koruzne moke in jajc, milo rečeno ponesrečena. Nekateri tekmovalci so jed kar izpljunili.

»Ne morem nič komentirati. To je pač zanič,« je dejala Lidija, Helena pa je temu dodala: »Kot drek, po moje še hujše. To je bilo vse surovo.« Tudi Matjaž je dejal, da je bila jed taka, kot da bi jedel surova jajca, mleko in krompir skupaj. »Katastrofa,« je sklenil.

Lidija, nekoliko užaljena, ker ji je Ganna prevzela vlogo kuharice, jo je napadla, češ da je verjetno vajena nekoliko drugačne kulinarike, ker prihaja iz Ukrajine. »Ona ni Slovenka, ona je Ukrajinka. Po njeni logiki v Ukrajini krompir pogrevajo.«

Ganna je prepričana, da so se sotekmovalci nanjo spravili samo zato, ker je tujka. Ob tej izpovedi pa je potočila tudi nekaj solz. »S svojo dobroto se ogrožam,« je dejala s solznimi očmi.