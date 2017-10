Pretres v Kmetiji, družini ne obstajata več

Po dvoboju je voditeljica Natalija skupinama sporočila, da družini odslej takšni, kot sta bili, ne obstajata več. Vsi razen Maje in Damijana so morali ponovno žrebati, kateri družini pripadajo. Iz vreče so vlekli lesene ploščice z znaki in simboli mlinarjev in pekov. »Dobili smo dve novi družini, ki nista popolni. Deja, tvoja ploščica nima ne rumene ne modre barve, ampak velik vprašaj. Veš, kaj to pomeni zate?« jo je vprašala Natalija in ji pojasnila, da si lahko sama izbere družino. Odločila se je za mlinarje.

Mirela je ob tej odločitvi jokala, ker ne mara sprememb. »Hočem iti domov,« je dejala, Sabina pa je bila prepričana, da Mirela igra, in se ji je posmehovala.