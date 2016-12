Prestrašena kmetica Anna sumi, da jo bivši zasleduje

Ukrajinka Anna (49) je že v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek priznala, da je imela nasilnega partnerja, zaradi katerega je večkrat poklicala policijo. Mati samohranilka, ki je vzgojila štiri otroke, pa tudi po prihodu iz šova nima miru. Izvedeli smo, da jo nekdanji partner, s katerim se je razšla pred več kot letom dni, še vedno nadleguje. Pošilja ji neokusna in grozilna sporočila, pred kratkim pa se je spravil tudi nad njen avtomobil. V času deževja je odprl vrata in pustil, da je njeno približno 200 evrov vredno kripico dodobra namočilo. Ob tem je iz avta vzel pnevmatike, ki jih je Anna, ko je preobula svojega jeklenega konjička, pospravila v prtljažnik. Glede na to, kakšna sporočila ji bivši pošilja, Anna sluti, da jo celo zasleduje, in če se ne bo umiril, bo morala poiskati zavetje v varni hiši. Anna je še razkrila, da je o vsem skupaj obvestila tudi policijo.

