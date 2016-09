Prestižna darila za hčer Karla Erjavca

Rjavolaso lepotico Evo Erjavec, ki svojega očeta, zunanjega ministra in prvaka koalicijske stranke DeSUS Karla Erjavca, pogosto spremlja na različnih prireditvah, javnost pozna kot simpatično in zabavno mladenko. Njena lepota je očetu Karlu v velik ponos, mlada dama pa slovi tudi po svoji iznajdljivosti in marljivosti. Je namreč podpredsednica Študentske organizacije ekonomske fakultete, pred kratkim pa je v roke dobila težko pričakovano diplomsko delo, ki ga je, kot se tudi spodobi, proslavila s svojo družino. Oče Karl in mama Ljuba sta na hčer izjemno ponosna, diplomantka ekonomije pa je v dar prejela kar nekaj dragocenih daril, ki so se skrivala v vrečkah z napisoma Gucci in Bvlgari. Eva je ob tej priložnosti nazdravila s penino, kaj se skriva v njenih darilnih vrečkah, pa lahko le ugibamo.

