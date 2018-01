Prespala najdaljšo noč

Radijka Ivjana Banić vstopa v leto 2018 ni pričakala oblečena v bundo, kapo, rokavice in ovita v debel šal, saj se je z družinico odpravila na Mauritius, tropski otok, obdan z belimi peščenimi plažami, s palmami in kristalnim morjem. »Novo leto smo dočakali na tem čudovitem otoku, ampak smo ga prespali. Lov na tuna, kajtanje, raziskovanje otoka, supanje, snorklanje, druženje s prijatelji in moja Vila so poskrbeli za utrujenost,« je Ivjana razkrila vzroke, da je še pred polnočjo utonila v spanec. »In ta je bil prijeten. Najboljši, kar sem jih imela v letu 2017!«

