Presenečenje: na kmetiji naprej solze, nato pa divje

Tik pred koncem šova je na posestvu kar čustveno. Poleg fizične in psihične utrujenosti tekmovalce muči tudi domotožje. Zato se je Matjaž, ki se je že pred nekaj dnevi čustveno zlomil, saj je močno pogrešal svoje najbližje, še posebno razveselil nepričakovanega obiska. Ob zvoku harmonike je takoj vedel, da so na posestvo prišli njegovi domači: starši in brat. »Drži se, nič jokati,« ga je potolažil oče. »Občutek, ko objameš ljudi, ki jih imaš res rad, je najboljši občutek na svetu,« pa je povedal Matjaž.

Vesele urice

Ko jo Matjaž prijel v roke harmoniko, so sotekmovalci kar obnemeli. Matjaž je sicer že večkrat povedal, da se je celo udeleževal tekmovanj, vseeno pa tega niso pričakovali. »Nisem mislil, da s temi hrenovkami lahko igra,« se je pošalil Matic, presenečena pa je bila tudi Zara. Adriana je menila, da bi morali biti takšni večeri pogostejši: »Večkrat bi morali imeti večere ob zvoku harmonike, vsi bi bili manj tečni.«

Veselje in razočaranje

Mentorja sta med tednom ocenila, kako so se tekmovalci odrezali pri oskrbi živali. Čeprav sta vse pohvalila, sta bila soglasna, da je Zara najbolje skrbela za živali. Za nagrado je dobila imuniteto, kar pomeni, da ima že zagotovljeno mesto v finalu. Ker pa je Zara bila izbrana za prvo dvobojevalko, je zato druga dvobojevalka Adriana morala izbrati novega tekmeca: »Ker Matjaža ne morem izbrati, je to Matic,« je povedala zelo razočarana. Matjaža ni izbrala, ker mu iskreno privošči zmago. »Zara si zmage ne zasluži. Za Matica vem, da bo denar zafučkal, Matjaž pa ima jasne cilje v glavi,« je povedala in ob tem ni mogla zadrževati solz.

Zara je bila zaradi reakcij sotekmovalcev malce potrta: »Če bi zmagal Matic, bi ploskali, ker sem bila jaz, pa so razočarani,« je rekla s solznimi očmi, nato pa povedala, da je ponosna na svoje dosežke.