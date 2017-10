Prepovedana strast Luke Dončića

Mladi Luka Dončić si je umislil zelo drago igračko, ki pa je ne bo mogel pogosto uporabljati. Črni panter, kot z živalskim pridevnikom imenujejo porscheja panamero, je vreden vrtoglavih 100.000 evrov, vendar bo mrcina do nadaljnjega parkirana v garaži, kajti Luka ima kot član kraljeve ekipe v Madridu pogodbo, da se lahko naokoli prevaža le z audijem. Na veliko veselje staršev in oboževalcev se ljubitelj hitrih avtomobilov še lep čas ne bo izpostavljal skušnjavi, da bi dirjal po španskih ulicah in bo svoj adrenalin raje izživljal na parketu. Navsezadnje je šele pred kratkim naredil izpit, takšna zverina na štirih kolesih pa potrebuje izkušnje. K sreči je Luka vzoren šofer in premišljeno sede za volan, nakup tako prestižnega jeklenega konjička pa je v prvi vrsti izpolnitev otroških sanj, ki si jih lahko uresniči le malokateri najstnik.

