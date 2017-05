Prenos posilstva Miirele prijavljen? Obrnili smo se na ministrstvo

LJUBLJANA, BEOGRAD – Javnost je ogorčena zaradi dogajanja v vili Parov (v izvirniku Parovi), predvsem pa, ker nihče ne stori ničesar. Slovenko Mirelo Lapanović, ki je udeleženka v šovu in naj bi bila tisti večer krepko pijana, menda tako močno, da se dejanj niti ni zavedala, naj bi izkoristil sotekmovalec. Mnogi pišejo o posilstvu, odzivajo pa se tudi bolj znane osebnosti, ki so zgrožene, javnosti, ki Mirelo obsojajo, pa odgovarjajo, da bi se to lahko zgodilo tudi njihovi mami ali sestri.

Mirelin partner kliče na pomoč

»Kontaktiral sem ambasado in po telefonu prosil, da mi pomagajo mojo partnerico, ki je državljanka Slovenije, spraviti iz Parov.« To naj bi bile besede Mirelinega zaročenca Andreja Laharnarja (navaja jih Telegraf.rs, ki je članek objavil danes malo po polnoči), ki je prepričan, četudi bi Happy TV ponudil 20 tisoč evrov, kolikor znaša kazen za samovoljen izhod iz šova, ji tega ne bi dovolili, saj jim dviguje gledanost.

Televizijo tudi obtožuje, tako poroča Telegraf.rs, da poskušajo prikriti posilstvo , stika z zaročenko pa mu menda sploh ne dovolijo.

Ministrstvo ne ve ničesar

Na slovensko zunanje ministrstvo, ki ga vodi Karl Erjavec, smo včeraj vprašali, ali so bili obveščeni o domnevnem posilstvu Slovenke v srbskem šovu Pari in ali se je morebiti na njih kdo obrnil po pomoč.

Njihov odgovor, ki smo ga prejeli danes ob 8.29, pa je precej kratek: »Na ministrstvo se v zvezi z omenjenim ni obrnil nihče.«