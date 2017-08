Premagala strah

Nikoli nismo prestari za nevsakdanje podvige – o tem nas je prepričala Milena Eber Štimac. Odločila se je, da odkljuka še eno izmed zadanih alinej na seznamu želja, in kot sama pravi, je v letih, ko se dogajajo najboljše stvari.

Toliko bolj zabavno je, ko na 4000 metrih nad zemljo srečaš prijateljico Moniko Jelinčič, še eno navdušeno padalko. Preden pa se je gospa Milena dvignila nad oblake, je morala smukniti v primerno opravo. Pri tem ji je pomagal mladenič, ki se je spustil na kolena, kar je krznarka pospremila s sila duhovitim komentarjem: »Ni vsakdanje, da en mladec poklekne. Se splača to doživeti.«

A glavno doživetje in prava uživancija sta sledila, ko so se z letalom dvignili nad Bovec. Sprva je imela nekaj treme, vendar jo je hitro premagala in ponosno priznala, da ni nikoli prepozno za uresničitev življenjskih želja. »Da ne boste mislili, da samo vrtnarim. Naslednji podvig bo vzpon na Triglav,« je še razkrila Ebrova.

