Prelomnica za Salome: s kuhanjem v novo življenje

Prišlo je povsem nepričakovano. Povabilo na najbolj razburljivo kuharsko tekmovanje pri nas je odlična priložnost, da se Salome predstavi še v drugačni luči, tokrat na svojem področju. Kuhanje jo spremlja že od mladih nog. Čeprav nikoli ni rada ustvarjala hrane pod pritiskom, so v MasterChefu okoliščine povsem drugačne in komaj čaka, da se bo namreč lahko spopadla z novim izzivom. Tudi med lonci bo podirala tabuje in se borila proti predsodkom.

