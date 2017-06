Prelomnica za Domna Prevca

Marljiv in zbran je tako na skakalnicah kot pri pouku. Foto: Reuters

Brata Peter in Cene sta mu čestitala s to fotografijo. Foto: instagram

Vzhajajoča zvezda smučarskih skokov Domen Prevc je pred dnevi proslavil polnoletnost. A ne tako kot običajno praznujejo njegovi vrstniki. Domen, ki je tako kot vsi Prevčevi znan po svoji skromnosti in umirjenosti, niti ne pomisli na divje zabave, temveč koraka po začrtani poti, ki ga bo zagotovo popeljala v svetovni vrh smučarskih skokov. Izvedeli smo sicer, da je dobil veliko

lepih rojstnodnevnih želja z vseh koncev sveta, praznoval pa ni, ker je zdaj zanj kot tudi za druge skakalce čas intenzivnih priprav na novo sezono, in sicer se fantje pripravljajo na poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli.

Seveda pa se Domen ne trudi le na skakalnicah, temveč tudi na kranjski gimnaziji Frenceta Prešerna. Čeprav pogosto manjka pri pouku, se to pri njegovih ocenah skorajda ne pozna. Najmlajši od bratov Prevc je namreč zagnan učenec, o sebi pa pravi tole: »Pravilno se mi zdi, da me v šoli ne ujčkajo, da moram delati. Trudim se, da naredim čim več sproti.« In prav je tako!

