Prekinil upokojitev, da šiva po meri

Šuštenje vrhunskih tkanin znanih proizvajalcev, kot so Reda, Cerutti, Marzotto, do popolnosti prilegajoči se kroji elegantnih oblačil, kakršna odpirajo vrata v vsako, še tako prestižno družbo, in množica znanih obrazov, ki so z navdušenjem opazovali strumen mimohod manekenk in manekenov – tako so v Morrovem showroomu, Kristalni palači v Ljubljani, proslavili še eno uspešno leto prestižne znamke oblačil Morro, uspešne modne zgodbe, ki je zrasla na ramenih nekoč najuspešnejšega domačega modnega podjetja Mura.

»Danes je naš veliki dan, praznujemo drugo obletnico blagovne znamke Morro. Moram reči, da se letos lahko pohvalimo s 60-odstotnim porastom prodaje. Naša želja je, da bi Slovenija in Prekmurje, ki je del te naše lepe dežele, postala prepoznavna tudi prek mode in seveda, da bi bile naše stranke zadovoljne,« je ob prazniku znamke Morro Sartoriale povedal lastnik podjetja Milan Mörec. Znamka ustvarja obleke za moške in ženske le po naročilu in za zahtevne kupce. Prilagojene so slogu, željam in meram naročnika ter narejene zgolj iz naravnih, do človeka in okolja prijaznih tkanin. »Skrbimo, da so naše obleke mehke, lahke in prilagojene telesu. Rdeča nit je poslovna eleganca, ki jo ustvarjamo tako za moške kot za ženske. Izdelujemo vse, od plaščev, spomladanskih in zimskih, in kostimov, imamo tudi srajce in kravate. Sešijemo pa tudi druga oblačila po željah strank. Kar se nam zdi zelo pomembno, je to, da je naša blagovna znamka res slovenska, vse je narejeno v Sloveniji,« poudarja Mörec, ki je z veliko željo ustvarjati obleke, da bi odprl Morro, prekinil upokojitev in zbral ekipo, mnogi so njegovi nekdanji sodelavci iz Mure, ki danes uspešno osvaja tržišče. »Pridružila se nam je večina dobrih, pridnih in skupaj ustvarjamo lepo vzdušje. Imamo okoli 160 zaposlenih in smo kot družina. Naloga, ki jo opravljamo, je zame ena najlepših, saj osrečujemo ljudi,« še doda.

Oblačila po meri Morro so priljubljena tudi med znanimi Slovenci. Nosita jih denimo pevec Jan Plestenjak in nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, ki se je udeležil tudi drugega rojstnega dne te priznane znamke. »Tu sem zato, ker moj prijatelj, gospod Mörec, slavi drugo obletnico svojega podjetja. Poznava se že zelo dolgo, iz časov, ko je bil še v Muri, in vesel sem, da nadaljuje tradicijo tega našega podjetja,« nam je povedal Kučan, na naše vprašanje, ali ima v omari katero Morrovo obleko, pa odgovoril: »V omari ne, imam pa eno na sebi.« Na svojo obleko Morro ​pa je na dan modne revije še čakal legenda narodno-zabavne glasbe Alfi Nipič. »Milana poznam že trideset let in mi je bil vedno nekako pri srcu. Spoznala sva se v Radencih na neki prireditvi, pozneje pa sem prepeval na poroki obeh njegovih hčerk. Še vedno je takšen, kot je bil pred desetletji, in takšni ljudje so mi všeč. Že nekajkrat sem obiskal njegovo tovarno in zelo me je presenetila njena velikost. Zdi se mi, da je to kar velik zalogaj in določen napor za človeka. Biti moraš stoodstoten od jutra do večera pa še ponoči moraš biti v mislih s tem, kar delaš,« je povedal pevec.

Mrzlo zimo bosta s toplimi plašči Morro lahko ugnala v kozji rog manekenka Anamarija Avbelj in voditelj Seku Mady Conde. »Znamko poznam že od začetka, saj je moj fant Klemen Janežič njihov poslovni partner. Imam njihov po meri narejen plašč, ki ga nosim že dve leti in nad katerim sem navdušena. Oblečem ga za slovesne priložnosti, ko je malce hladneje, saj je res topel in res sem vesela, da ga imam,« pravi Avbljeva. »Mojega še izdelujejo in bo v moji omari enkrat naslednji teden. Gre za prav poseben plašč v klasični sivi barvi z vzorcem ribje kosti, a s posebnimi detajli in z za moške neznačilno živahno podlogo v bordo barvi,« nam je zaupal voditelj, ki si je kreacijo sam zamislil. »Moški se običajno ne odločajo za tako vpadljive obleke, jaz pa z vpadljivostjo nimam težav,« je še dodal. Individualne želje naročnikov oblačil znamke Morro pomaga izpeljati Tatjana Kalamar Morales, modna oblikovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju oblikovanja v Sloveniji in ZDA.

Na modni reviji pod voditeljsko taktirko Sekuja Madyja Condeja si je zbrana družba lahko ogledala nekaj elegantnih modnih kosov, kakršne vam lahko po meri sešijejo v šivalnici v Gornjih Petrovcih, kjer je podjetje Moda Mi&lan. Zvezde parade poslovne mode so bili športno-elegantni suknjič iz prave volne, klasičen siv plašč, ki se poda tako njemu kot njej, trendovski ženski kombinezon v črni barvi za modno drzne sodobne poslovne ženske. Ljubitelji džinsa so se lahko prepričali, da je tudi njihov najljubši material lahko eleganten, če ga ukrojiš v razigran ženski hlačni kostim. Večer se je po z aplavzom nagrajeni modni predstavi iztekel v rojstnodnevno zabavo, na kateri se je nazdravljajo še veliko uspešnim letom modne znamke Morro.