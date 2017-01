Pregrehe Lada Bizovičarja

Ni boljšega kot po naporni noči zagristi v slastni, mastni burek. Pregreha številnih, med njimi tudi Lada Bizovičarja, ki se je zaradi svoje strasti do mesno-sirne dobrote znašel celo na steni slavnih. Nanjo so ga umestili fantje kultnega kioska s to tradicionalno turško jedjo, kjer si lakoto poteši veliko znanih Slovencev. Že od leta 1979 osrečujejo Ljubljančane in druge ljubitelje bureka, ki ga od začetka pripravljajo po istem receptu in z isto ekipo. Tega se zaveda tudi Bizovičar, zato bo še naprej ostal zvest tradiciji in se po prekrokani ali zgarani noči odpravil na Bavarski dvor, kjer mu bodo odslej burek očitno kar podarili.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.