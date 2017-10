Preganjalci zime in ptujski pelinkovec

Geografska raznovrstnost okolja se kaže tako v načinu življenja prebivalcev kot v njihovem vedenju in značaju. Tisti, ki so jim hribi najboljši sosed, zrastejo bolj v podplate, drugi v roke, nekateri celo v glavo. Raznovrstnost prebivalstva je vsekakor prednost za državo, ki se tega zaveda. V končni instanci turizem črpa prav iz lokalnih posebnosti, ki so ali so bile značilne za posamezni kraj ali regijo. Tako bikoborbe kot dirke s kozami ali različno poplesavanje v pisanih nošah in opravah naj bi bili privlačni za tiste, ki prihajajo v kraj od drugod in tega še niso videli. Domačini lahko leta ali stoletja sobivajo s posamezno šego ali navado in je skoraj ne opazijo oziroma se jim ne zdi nič posebnega, tujca pa zmoti in zanj postane zanimiva ob prvem srečanju ter ga navduši.

Poenostavljeno povedano, tako je nastala tudi zdraviliška dejavnost v severovzhodnem delu Slovenije, ko je najprej tujec, pozneje pa ustanovitelj Radenske zaznal nenavadno barvo in vonj vode ob izviru. Leta pozneje je ta družina imela enega najpomembnejših balneologov v Evropi, s svojo metodo, nekaj podobnega, kot sta Kneip ali Rikli na Bledu. Različnost »narodov in narodnosti« in pestrost sta izjemna prednost in motor lokalne skupnosti, saj se na enem kraju srečujejo različni pogledi.

Pomembno je, da se ta različnost usmerja v pozitivno, konstruktivno smer, ki lahko prinese izjemne rezultate. Slovenija je tako geografsko kot narodnostno in po verskem prepričanju dokaj pestro sestavljena. Pravi koktajl tradicij in prepričanj, ki je lahko v drugem okolju jedro konflikta, tukaj biva v harmoniji. Lokalne posebnosti je treba spoštovati, pametnemu pa lahko v življenje prinesejo tudi nekaj sreče in veselja.

Na ptujskem koncu je že tako. Tam so ženske poročene zgolj enajst mesecev v letu. En mesec so moški pač kurenti in jih ni. Ne obstajajo. Odganjalci zime postanejo druga rasa in nacija, neke vrste svoja država, ki ni povezana geografsko, ima pa vse značilnosti organiziranega sistema, tako glede hierarhije, vrednot, navad kot običajev, kar pa jim daje dodatno vrednost, je dejstvo, da se tudi okolje do njih vede kot do nečesa, kar je treba spoštovati. In tako tudi je. Kurentom se pijača ne zaračunava. V življenje prinašajo srečo. Ne glede na politično ali gospodarsko ureditev, razvoj družbe, vojne, zmage in poraze, kurenti so vedno kurenti, vedno so zraven in nikomur jih ni uspelo spremeniti ali pokoriti. Svoja nacija, ki igra po svojih trdnih pravilih ne glede na to, kaj se dogaja, se je ali se bo zgodilo. So nezamenljivi. Ni jih uspelo spremeniti niti Mariji Tereziji, niti Cerkvi, niti partiji. In iz tistih koncev prihaja še ena stvar, ki se ne spreminja.

To je ptujski pelinkovec. Petovia grenki. Je, kakršen je. Od nekdaj. Danes bi spadal med modne, skoraj hipsterske pijače. Ena od redkih pijač, ki so postale ikonične brez sodobnih tržnih pristopov oziroma prav zaradi tega. Ker se ni nihče z njimi ukvarjal. Ker ni bilo pametnih glav, ki bi ga izboljševale in lepšale. Je, kakršen je. V flaši, kakršne vidite zgolj v starih dobrih špageti vesternih, najboljši bodo zamašek odgriznili, namesto da ga odvijejo. Etiketa top. Bedanec s kozarcem v roki skoraj tako ikoničen kot slika starčka v starih gostilnah, na kateri ni postrani zgolj kozarec, ki ga drži v roki, ampak je postrani tudi tekočina v kozarcu. To pomeni, da je tudi gravitacija na dotičnem kraju relativna. Ptujski pelinkovec je seveda black label. Po domače, ima črno etiketo, ki se ne spreminja in ne prilagaja navidezno novim časom. Ne sledi smernicam, ampak smernice sledijo njemu. To, kar ima ptujski pelinkovec od nekdaj, si danes prizadeva osvojiti celotna craft scena, začenši s craft pivovarji, ki so iz svojih garaž krenili nad multinacionalke. Da o okusu ne govorimo.

Novodobna kulinarika lahko poklekne ob mešanici, v sodobnem jeziku povedano fusion okusov, ki jih najdemo v tem pelinkovcu. Top. Od nekdaj in brez sprememb. Marsikatero stvar v življenju lahko zamenjate ali spremenite. Lahko zamenjate avto, lahko zamenjate hišo, lahko zamenjate partnerja, lahko zamenjate nogometni klub, za katerega navijate, lahko zamenjate tudi spol, vendar nikoli ne morete pričakovati, da se bosta spremenila okus in videz ptujskega pelinkovca. Prav je tako. In prav zaradi tega bi lahko že sami ugotovili, da vam sreče v življenju ne more zagotoviti niti Marija Terezija, niti Cerkev, niti partija. Srečo v življenju vam lahko prinesejo le kurenti in ptujski pelinkovec.