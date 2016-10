Pred očmi vseh je 55-letnica osvajala Bizovičarja

V zadnji oddaji Slovenija ima talent je nastopila tudi 55-letna Velenjčanka Zlata. Trgovka Zlata je povedala, da je petje že od nekdaj njena strast, zato si želi, da bi kdaj lahko tudi predstavila svojo skladbo. Posnela jih je že 14, izdala pa še nobene, saj menda ni bilo nikoli denarja za to.

Ženski del žirije navdušen

Zlata, ki ima raje mlajše moške, je s svojo spogledljivostjo in nagajivostjo spravila v zadrego žiranta Lada Bizovičarja. Pred začetkom petja mu je povedala, da se rada pogovarja »z mladimi in luškanimi«. Marjetka je bila nad Zlato navdušena. »Ti si mi dala danes upanje, da smo vedno lahko atraktivni in živimo svoje sanje. »V meni si sprožila vulkan, naježila sem se. Dokazala si, da je vse mogoče,« ni skoparila s komplimenti Ana.

Raje ima mlajše

»Tudi jaz sem se naježil,« je dejal Lado, nagajiva Zlata pa ga je prekinila in vprašala »A si bil ježek? Če bi se poljubljala, bi bilo ježkasto, ker imaš bradico. Bi me kar malo pikalo ...« Lado je vseeno zmogel zbrati misli in je povedal, da sicer to ni bil njegov najljubši nastop, je bil pa poseben. Branko je bil edini, ki je dal Zlati ne, ker ga s petjem ni prepričala. Zlata je še razkrila, da so njeni hobiji dvigovanje uteži, tek okoli Velenjskega jezera, plavanje, kuhanje pa ji diši najbolj. Njen partner Franjo je mehanik, restavrator starodobnih avtomobilov. »Ker ima rad stare avte, ima rad tudi stare babe,« je dejala, ker je starejša od njega.