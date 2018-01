Prazniki pri družini Legan Cvikl

Njihov dom krasita dve smrečici – manjša v rdečih in zlatih barvah z lesenimi figuricami in večja v srebrnih in modrih barvah s snežinkami. Foto: osebni arhiv

»Ker želimo praznični december polno doživeti, vsako leto pohitimo z okraševanjem hiše in postavljanjem smrečic. Zamenjamo pogrinjke, krožnike, svečnike in ostalo okrasje ter izdelamo unikatni adventni venček,« nam praznično vzdušje svojega doma pričara antropologinja in publicistka dr. Jerca Legan Cvikl. Pri tem ji vsako leto pomagata sinova Ruben in Titan. »Na koncu spečemo dišeče domače piškotke, s katerimi pogostimo ali obdarimo prijatelje. Med nepogrešljivo se je umestilo pisanje pisma Božičku in pismo želja za prihajajoče leto, ki ga zapečatimo in odpiramo šele naslednje božično jutro. Smo v pričakovanju, koliko želja se je uresničilo od lanskega božiča. Božička pa smo letos prosili za pripomočke za raziskovanje in mikroskop, čudežni prah za odličnost zdravja in pridnost otrok ter čarobni napoj za neomajno ljubezen,« nam je zaupala Jerca, ki je po letu v znamenju selitve v tujino srečna, da lahko družina praznike preživlja na aktivnih izletih po čudoviti Sloveniji, zvečer pa se vsi skupaj crkljajo ob domačem kaminu.

