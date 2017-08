Pravi samuraj sprejme smrt

Nekateri so se mu sprva posmehovali, ko je ring zamenjal za plesni parket, a jim je s svojo predanostjo in kljubovanjem stereotipom pokazal sredinec. »Moram priznati, da me je ples zares zmehčal in mi pomagal pri borbah v ringu, saj lahko zdaj porabim manj energije in se bolj lahkotno gibam,« je najin pogovor začel borec, ki se bo že kmalu spopadel v zahtevni borilni disciplini. O njej ima marsikdo pomisleke, da je to brutalno pretepanje, kar je zmotno. Denis je namreč prepričan, da ne gre za nič surovega, trdega in močnega, ampak za preplet mehkobe, fluidnosti in moči. Med poglabljanjem v dvoboje nam je razkril, koliko strahu je zraven.

