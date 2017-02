Prah okoli Romihovega šova na Pop TV se ne poleže, širijo se govorice

Nepregledno število kritik se je usulo na epizodo, kjer so se obmetavali s hrano. Foto: Facebook

Že dolgo ni noben slovenski šov sprožil toliko odzivov kot oddaja Hipnoza: dobra zabava, ki jo predvajajo na Pop TV. Oddaja, ki jo vodi priljubljeni Boštjan Romih, posebej po zadnji epizodi, v kateri so se obmetavali s hrano .

Danes se nam je oglasila bralka Nada, njeno polno ime in telefonsko število hranimo v uredništvu, ki je zapisala: »Širijo se govorice, da igralci sploh niso hipnotizirani, ampak so izbrali take, ki se znajo najbolje pretvarjati.«

Po številnih pozivih k ukinitvi oddaje pa se je oglasila tudi bralka Jasna, ki je zapisala: »Oddaja je zelo zabavna, že dolgo časa se toliko nisem nasmejala do solz. Res je, da je veliko lačnih, vendar je Pop TV pomagal veliko ljudem tudi z oddajami. Strinjam se z g. Dragom , da hoteli, restavracije in pekarne zavržejo mnogo hrane, s katero bi lahko vse brezdomce in lačne v Ljubljani nahranili. Da ne govorim, da ima mogoče tudi kdo med tistimi, ki pišejo, ogromno denarja, pa nikoli ni revnim ponudil pomoči. Zgražati se pa znajo. Oddaja je super, ne je ukiniti.«