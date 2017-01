Pr' Hostar so milijonarji, denar jih ni pokvaril

Slava jim ni stopila v glavo, saj še naprej ostajajo skromni, dostopni in zabavni. Foto: Press Release

Slovenska filmska senzacija Pr' Hostar podira vse rekorde. V neverjetno kratkem času so se povzpeli že na drugo mesto po številu gledanosti v kinematografih in le še za slabih 18.000 zaostajajo za prvouvrščenim filmom Gremo mi po svoje. Glede na njihov dogovor z distributerji uspešnice imajo svoj delež pri prodaji vstopnic, kar jim je po ne- uradnih podatkih prineslo vrtoglavi zaslužek. Celoten projekt si je do danes ogledalo že okoli 190.000 ljudi, kar pomeni, da se je v povprečju nabralo že več kot milijon evrov.

