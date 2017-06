Pr' Hostar na morju: gole počitnice gorenjskih 'gaunarjev'

Ustvarjalci zabavne uspešnice Pr' Hostar so si vzeli nekaj dni zase in se odpravili na sosednjo Hrvaško. S čolnom so se podili po otokih in zganjali norčije. Goran Hrvačanin se je preizkusil v vlogi modela in hudomušno prizna: »Zelo težko je biti seksi, ampak sem vsaj poskusil.« Nato je ovekovečil zadnjice svojih soigralcev, ki so takole pogumno pokukale nad morsko gladino, za konec pa zameglil še pas Maria Ćulibkra, da se ne bi videli njegovi ljubezenski obročki. Pri gorenjskih 'gaunarjih', kot se sami radi poimenujejo, se sezona smeha pač nikoli ne konča. Med potepom so skovali tudi nove načrte za naslednji filmski projekt, ki ga na tihem že pripravljajo.

