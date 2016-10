Power dancers po 13 letih spet skupaj

Power Dancers, ki so v 90. letih osvajale vrhove glasbenih lestvic, so se po več kot desetletju znova zbrale na kup. Letos, ko mineva 20 let od izida njihovega prvega albuma Have Fun or Die, na katerem je tudi njihova kultna pesem Ujemi me, jih je združil obisk pri legendarnem Deanu on the Mike v Dee Jay Timu na Radiu Salomon. »Še vedno se srečujemo, običajno po dve in dve. Da bi bile vse štiri skupaj, pa se ni zgodilo že 13 let,« pravi Natka Geržina. »Same štiri smo se peljale v avtu tako kot pred 20 leti, ko smo hodile na koncerte. Bilo je nepopisno,« priznava Špela Tratnik Peklar.



Kot Seks v mestu



Čeprav so vse mamice, skupaj imajo kar 10 otrok (!), so ohranile zavidljivo vitke postave. Zahvala gre najbrž plesu, ki so mu vse ostale zveste vse do danes, saj si vsakdanji kruh služijo kot plesne učiteljice. Druženja v Ljubljani so se veselile vse, še najbolj pa Cvetana Rozman. Polno zaposlena mamica treh hčera, ki najmlajšo punčko še doji, je priznala, da še kako potrebuje oddih od vsakdanjih obveznosti. Dekleta, ki so že med vožnjo v prestolnico v čast ponovnega srečanja odprla šampanjec, po nastopu pa jih je čakal pravi ženski večer v centru, se strinjajo, da njihovo prijateljstvo, ki ga nista skalila ne slava ne družinsko življenje, malce spominja na junakinje Seksa v mestu. »Mateja (Podgornik op. a.) bi bila najbrž Charlotte, Cvetana – ker Carrie ne bi bila, najbrž Miranda, Natka Carrie, Špela pa Samantha – ampak le v mladih letih,« se smejejo.

