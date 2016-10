Povezujejo ju knjige in tek

Zakonca Renate in Samo Rugelj sta že poldrugo desetletje sodelavca (v založništvu), skupaj sta tako v službi kot doma, zadnja leta oba tudi tečeta. »Način življenja naju sili, da morebitne kratke stike rešujeva sproti, saj drugače ne gre,« pojasni samo, kako jima uspeva. ljubezen do teka je Samu predal oče, on pa jo je prenesel tako na Renate kot na otroke. tek je zdaj za Rugljeve čas, ki ga z veseljem in kakovostno preživijo skupaj.

Dobili smo se v nedeljo, zgodaj, ker so šli nato teč. Fantje okoli 30 kilometrov, Renate nekoliko manj. To je bil njihov zadnji daljši trening pred Ljubljanskim maratonom, na katerem bodo vsi tekli ta konec tedna. Samo gre torej na 42 kilometrov, Renate bo odtekla svoj drugi cestni polmaraton (21 kilometrov), otroci pa na 10 kilometrov. Nihče od njih ne teče na čas, merilo jim je dobro počutje. Tako tudi živijo. Njihov vsakdan je prepleten s knjigami, tekom in hribi. In čeprav Samo ne mara vročine in je bolj dnevni tip, Renate pa uživa na soncu in največ naredi ponoči, že leta tako poslovno kot zasebno uspešno tečeta z ramo ob rami.

»Pri Renate mi je všeč, da je zelo pozitivna oseba, v njeni družbi se vedno dobro počutim.«

Družina, ki teče in hodi v hribe

Samo bo na Ljubljanskem maratonu tekel četrtič zapovrstjo. »Maraton je vedno preizkušnja, tudi če imaš narejenih dovolj kilometrov. Na cestnem teku se pričakuje, da tečeš, na gorskih, ko so velikokrat konkretni vzponi, pa lahko vmes tudi hodiš,« je iskren. »Na štiridesetem kilometru bom tekel mimo svojega doma, tako da sem se z mamo zmenil, da me počaka s sokom,« pove tudi ultratekač, ki ne teče na čas. Okoli štiri ure računa, da bo potreboval do cilja, kar je pri nas že kar počasen tempo in posledično pomeni, da je ob trasi komaj še kaj gledalcev. Tudi zaradi tega so maratoni v tujini doživetje, saj je njemu enakih na progi več. Ob vikendih Rugljevi športajo običajno ob nedeljah. »Sobote so namenjene oddihu, ob nedeljah pa so običajno na sporedu hribi ali pa kakšen izlet,« pove Renate. »Zadnje čase pa tudi kaj odtečemo,« pristavi še Samo. Otroci Jan (17), Žiga (15) in Zoja (11) gredo radi z njima. »Ko so bili manjši, smo hodili na nižje vzpetine, da so se navadili, zdaj pa imajo kondicijo in lepe spomine in se nama zato z veseljem pridružijo,« pojasni Samo, kako so počasi gradili ta njihov odnos do športa. Starejša dva, sinova, trenirata parkour, to je vadba, ki v tek po naravi in cestah vključuje elemente gimnastike in akrobatike. »Oprijeli smo se prvinskih športov, ki se dogajajo v naravi,« pojasni Samo. Tekanje po naravi je tako njihov način življenja, kamor pridejo, vedno najdejo družbo, prevelike gneče pa po hribih tudi ni.



Če gre Samo teč s fantoma ena na ena, je to poleg teka tudi njegova debata z njima. Otroci so sicer zelo samostojni, šola je njihova obveza in skrb, se pa seveda veliko pogovarjajo. Jan je maturant, ki ga vleče v strojništvo, Žiga vlečejo knjige in filmi, Zoja pa je sila vsestranska. Renate je stroga, ali bolje, zahtevna, Samo pa pravi, da ima jasne meje in pričakovanja.



Kaj pa morje, ga ne pogrešajo? »Letos smo našli dober kompromis,« se Renate nasmejano namuzne. »Paklenica! Tam se križajo naši interesi. Super je bilo,« je navdušena. »Naše optimalne počitnice so zjutraj v hribe, do kosila nazaj, popoldne pa kopanje,« opiše Samo, ki vročine sicer ne mara. »Tja se bomo še vrnili,« povesta v en glas.

»Jaz 'palim' na pametne moške. Samo je zame najinteligentnejši moški, kar sem jih srečala.«

Delita si kuhinjsko in pisalno mizo

Veliko sta skupaj. »Včasih nama gre zato bolje, včasih tudi malo slabše,« se nasmeje Renate. »Meni je fino, ker je to, kar počneva, tako povezano z najinim načinom življenja, da si ne predstavljam, da bi bilo drugače. Težko bi mu popoldne vse povedala, kar se mi je zgodilo,« še nadaljuje. »Če se kdaj skregava, morava hitro vse urediti, kar je dobro,« razmišlja Samo. »Za odnos je to včasih naporno, si pa ves čas na čistem,« zaključi. In kako sta se našla? »Jaz 'palim' na pametne moške,« v smehu prizna Renate. »Samo je zame najinteligentnejši moški, kar sem jih srečala,« pove iskrivo. »Začela sva delati skupaj, potem pa naju je zbližal ustvarjalni zanos,« se spominja Renate. »Knjige in vsebine so naju povezale, imela sva skupne ideje,« nadaljuje Samo. »Pri Renate mi je všeč, da je zelo pozitivna oseba, bolj komunikativna od mene, v njeni družbi se vedno dobro počutim,« oba v smeh spravi Samo. »Meni pa je všeč, da je vztrajen. Če si nekaj zada, gre vedno do konca, ne glede na žrtve, vedno najde pot do cilja,« pove Renate občudujoče. »No, ko pri Bukli izdajamo, tudi ti vztrajaš, dokler vsega ne opravimo,« pristavi Samo, da je tudi Renate precej vztrajna.



Samova nova knjiga Na dolge proge

Pred dnevi je izšla Samova tretja knjiga o teku z naslovom Na dolge proge. Je drugačna od prejšnjih dveh – Delaj, teci, živi in Ultrablues. Prva je govorila o pisarniškem delavcu, ki začne teči, druga o nekem moškem podvigu. V Na dolge proge pa imata vlogo tudi Renate in družina. Za moj rojstni dan sva v Avstraliji odtekla 50-kilometrsko gorsko turo,« pove Samo. »To je bilo moje darilo in ves tek sva odtekla skupaj,« pristavi Renate. »Abraham je v neki meri tudi rekapitulacija življenja,« prizna Samo. »Razmisliš, kaj se je dogajalo in kaj se še bo.« Tako zdaj junaka knjige tek spremlja v otroštvu in tudi pozneje v srednjih letih, potem pa so tu še situacije, kaj se je in kaj se bo z njim dogajalo v prihodnosti. Nastala je napol fikcijska, napol memoarska zgodba, ki jo mora vsak zase prebrati in si ustvariti svoje mnenje,« opiše Samo. »Mnogi imajo pri petdesetih krize, Samo pa je to izkoristil zelo ustvarjalno,« zaključi Renate.

