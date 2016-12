»Potičke letos zažigajo«

Janja Štrumbelj je po izobrazbi ekonomistka, 17 let je delala kot računovodkinja, pet let pa plula tudi po novinarskih vodah. V iskanju nove poslovne poti je leta 2013 dobila idejo za moderne, mini tradicionalne slovenske potičke, ki jim je nadela še pravo ime – Le Potica. Ljubke potičke so zadnje tedne Slovence povsem osvojile.



Ko je Janja iskala idejo, se je spomnila, kako v nobeni slaščičarni ali lokalu v prestolnici nisi mogel dobiti koščka tradicionalne slovenske potice. »Potem pa sem v trgovini zagledala modelčke za mini potičke v velikosti mafinov. Takoj me je prešinilo, da bi bile takšne idealne,« se spominja. Do takrat je spekla le nekaj potic, doma je to tradicijo prepuščala tašči in mami, a se je lotila dela. Zbrala je na desetine receptov in skušala izdelati idealno mini potico. Spekla jih je več deset, in ko ji je končno uspelo, je s svojo idejo o modernizirani potici navdušila tudi Janeza Bogataja.

