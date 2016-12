Potetovirana Raiven: zaradi glasbe jih skriva

Telo pevke Sare Briški Cirman - Raiven krasi kar nekaj tatujev in pirsingov. Čeprav nerada govori o tem, koliko jih ima in kakšen je njihov globlji pomen, nam je zaupala, da ji je med vsemi najljubši motiv krone in baročnih vzorcev, ki ga ima na rebrih. Ta je bil tudi najbolj boleč. Sicer pa Raiven še dodaja, da ljudje na človeka gledajo drugače, ko vidijo tatuje. »Sploh v Sloveniji, kjer tega ljudje na žalost še niso ravno vajeni. Slovenci tatuje še vedno vidijo kot znake uporništva, ne pa kot umetnost.« Raiven še doda, da sama v tetovatorstvu ne vidi ničesar drugega kot umetnost. In glede na to, da je resna glasbenica, ki svoj glas šola na akademiji za glasbo, nam je razkrila, da ima prav zaradi opere tatuje na skrivnih mestih. »V operi in orkestrih so tatuji namreč še manj dobrodošli kot na katerem drugem področju.«

