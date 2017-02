Postavna voditeljica priznala: Na valentinovo ne bom sama

Letošnje leto se je za Anjo Markovič začelo več kot odlično. Simpatična novinarka se namreč vrača na položaj voditeljice informativne oddaje Danes na Planet TV, ob tem pa smo izvedeli, da je Anja že nekaj časa srečno zaljubljena. Glede izbranca je precej skrivnostna, pove, da bomo o vsem še pravočasno obveščeni in da bo o tej temi spregovorila, ko bo pripravljena. Zanimalo nas je, kje in kako bosta preživela valentinovo in ali si bosta denimo ob tej priložnosti ogledala erotični film Petdeset odtenkov teme, Anja pa nam je v šaljivem tonu odgovorila, da bosta z dragim valentinovo preživela doma v temi. »Po navadi se razveselim kakšne rožice, ampak to je vedno lepo, ni treba, da jo dobim prav na valentinovo,« nam je še odgovorila na vprašanje, kaj ji pomeni praznik zaljubljenih.

