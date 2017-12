Postala je svetlolaska

Bujni temni lasje so bili skorajda zaščitni znak pevke Vesne Zornik, to so postali še v časih, ko smo jo kot deklico gledali na televiziji v reklami za Čokolešnik. A pevka se je odločila, da je čas za spremembo, in se pred kratkim prelevila v svetlolasko. Z novo barvo je že nastopila na koncertu, kjer je v rdeči obleki Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy spominjala na usodno svetlolasko Marilyn Monroe. V SNG Drami Ljubljana, kjer smo jo srečali, pa je nosila bolj preprosta oblačila.