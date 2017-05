Postala je manekenka za močnejše

Vsaki ženski laska, če ji kdo reče, da je lepa. Tega se še kako dobro zaveda igralka, plesalka in po novem tudi manekenka Urška Vučak Markež, ki se je samozavestno spopadla s poziranjem v elegantnih kreacijah znamke +plus. Tale plus se v prvi vrsti ne nanaša le na težo, ampak na vse preostale odlike žensk, katerih moč je večja in bolj cenjena od videza. »Takšen pozitiven pristop me je vedno spodbujal, da sem se laže odločila za sodelovanje. Seveda je bilo pri nastajanju fotografij ogromno smeha. Skozi naporne treninge sem spoznala veliko telesnih zakonitosti, ki so mi pomagale pri vživljanju v vlogo modela. Kako postaviti noge, roke, sploh plesni položaji so bili dobrodošli, in čeprav na parketu bolj uživam, saj sem povezana le s svojimi občutki in mi ni treba razmišljati, kako mi bo stala obleka, da bo videti čim bolje, je imel nov izziv name naravnost blagodejne učinke,« razkrije svoje občutke med pripravami na nedeljski plesni večer.

