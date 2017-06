Postala je  magistrica

Pomembno poglavje v življenju je zaprla in drugo pred kratkim odprla ena od najboljših slovenskih pevk mlajše generacije Eva Černe. Domžalčanka je študij na akademiji za glasbo pod mentorstvom profesorice Alenke Dernač Bunta končala že pred kakšnim letom, a svečana podelitev listin je bila šele pred kratkim. Eva je tako tudi uradno in skladno s pravili protokola postala magistrica akademska glasbenica pevka, kot se uradno glasi njen naziv. Na magistrskem koncertu jo je za klavirjem spremljal pianist in dirigent Marko Hribernik.



Sveže imenovana magistrica že od konca študija sicer pridno dela. Kot operna solistka je namreč nastopila v operi Maribor v operah Rusalka in Čarobna piščal ter v SNG Opera in balet Ljubljana v operah Carmen in Orfej v peklu. S SKGG je letos v Cankarjevem domu izvajala opero za otroke Nežni velikan, prav tako redno nastopa v operah za otroke Sneguljčica in Rdeča kapica s tenoristom Klemenom Torkarjem. In kakšni so občutki ob prejemu diplome? »Vesela in srečna sem kot vsak študent. Študijska leta so bila lepa, a se enkrat končajo. Vesela sem, da imam diplomo in uradni poklic še na papirju. Zelo vesela sem, da sta moj poklic in delo tisto, kar rada in z veseljem počnem, in da mi služba pomeni nekaj prijetnega,« pravi.

