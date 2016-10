Postal je Tina, nato je čisto ponorel!

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek smo dobili še druga dva dvobojevalca. V oranžni skupini je to postala Adriana, v vijolični pa Matic. Kmalu potem, ko so tekmovalci izvedeli, kateri so štirje kandidati za sobotno areno, se je začela bitka za pratiko. Na posestvu je namreč, po izginotju ene pratike, na voljo le še ena. Tekmovalci so prepričani, da bo tisti od dvobojevalcev, ki jo bo odnesel s sabo v kočo za dvobojevalce, v veliki prednosti pred tekmecem.

Medtem, ko je glava družine obljubil, da bo pratiko priskrbel bodisi Maticu, bodisi Adriani, pa je na drugi strani Vid lobiral pri Zari in Anni. Pratika se bo dan pred dvobojem namreč nahajala v prostorih vijolične družine.

Upa, da ne bo našla kakšnega njenega spolnega pripomočka!

Prav zaradi izginotji in kraj, ki se dogajajo na posestvu, pa se je ustanovila posebna preiskovalna komisija, ki bo ugotovila, kdo na posestvu krade. V komisiji sta pristali Anna in Adriana, ki bosta druga drugi temeljito preiskali prostore. Ostali tekmovalci so bili nad izborom komisije navdušeni, saj vedo, da sta prav oni dve tisti, ki druga pred drugo skrivata stvari.

Adriana je, preden je začela premetavati spodnje prostore, povedala, da ne ve točno, kaj bi lahko našla, upa pa, da ne bo našla, kakšnih spolnih pripomočkov, ki jih uporablja Anna, saj se jih ne misli dotikati. Če pa najde jajca, za katera Anna pravi, da jih nimajo, potem pa zna po njenem mnenju postati še zelo zanimivo.

Je to storil zanalšč?

Med vsem tem dogajanjem pa sta Tine in Božo imela krizni sestanek. Glavi družin sta razčiščevali nejasnosti okoli tedenskih nalog. Najbolj pereča tema je bil svinjak. Tine se namreč boji, da si bodo vse zasluge za gradnjo svinjaka oranžni pripisali sebi, kar bi morda lahko vplivalo na odločitev mentorjev o zmagovalcu tedenske naloge, pa čeprav je bilo jasno rečeno, da svinjak ne bo imel tega vpliva.

Goreča debata pa je postala še bolj vroča, ko je Božo Tineta preimenoval v Tino. To je bila za Tineta kaplja čez rob: »Na to napako te ne bom več opozarjal, saj to počneš neprestano in namenoma.« Božo se mu je takoj opravičil, a ga že v naslednjem stavku spet preimenoval v Tino. Tine kar ni mogel verjeti, da se je to spet zgodilo, zato je povedal, da je Božo pač »debil« in da bo odslej tudi sam njega klical Boža.