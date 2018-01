Posneli prvo avtorsko spletno serijo pri nas

CELJE – »Ta zgodba je res nekaj posebnega, je drugačna, nekaj, česar v Sloveniji še nismo videli. Gre za velik neprofitni projekt, ki je že ob prvih igralskih avdicijah presegel Celje, od koder prihaja večina mladih ustvarjalcev, ki so sami zagotovili ves potreben denar za snemanje in so za te svoje sanje trdo delali kar leto in pol. Sreča pa je tudi v tem, da nam je uspelo k sodelovanju pritegniti veliko podjetij iz vse Slovenije, ki so prepoznala dobro zgodbo in našo zagnanost,« pove Laura Gričar, producentka prve spletne serije Dualizem, ki bo premiero doživela 31. januarja. Gre za avtorski, neodvisni in neprofitni podvig mlade ekipe, ki ima za seboj vrsto zelo uspešnih in na več festivalih nagrajenih projektov. V petih 30-minutnih epizodah bodo prikazali drugačno, svežo zgodbo, v kateri bomo spremljali življenje Krisa, odgovornega urednika časopisa, ki se zaradi različnih dvomov in zadržkov poskuša ubraniti uporabe virtualnih osebnih asistentov v obliki mobilnih aplikacij z lastno zavestjo. Spletno serijo Dualizem uvrščajo v žanr drame in trilerja in si jo bo mogoče ogledati brezplačno na spletni strani www.dualizem.com, s čimer mladi tudi sledijo svetovnim smernicam spletnih serij na zahtevo, ki si jih lahko gledalec po želji ogleda kadar koli.

200 članov je štela ekipa pri projektu Dualizem.

Zgodba izvira iz izkušenj

Dogajanje v spletni seriji Dualizem je postavljeno v ne tako oddaljeno prihodnost. V čas, ko je umetna inteligenca že tako razvita, da ima svojo zavest. Spremljali bomo življenje Krisa, ki ga njegova partnerica Pia povabi k sodelovanju pri razvoju nadgradnje obstoječih virtualnih osebnih asistentov, kamor so jo povabili kot psihologinjo. Tomaž Krajnc, režiser in scenarist ter psiholog po izobrazbi, je idejo za zgodbo črpal iz razmišljanja, ki se mu je porodilo ob študiju psihologije, razvijala pa sta jo skupaj s producentom Nejcem Jezernikom. »Digitalna prihodnost se dogaja danes, aplikacije, ki bodo postale naši osebni pomočniki, pa bodo zagotovo močno poenostavile naše življenje. Tu ne moremo mimo socio-psiholoških vprašanj glede razmerja človek–stroj, ki so bila osnovni motiv za pisanje tega scenarija,« je zgodbo opisal mladi režiser, ki na Škotskem študira gledališko režijo.

Projekt pritegnil tudi Domna Valiča

V 200-članski ekipi je več kot 50 igralcev. Te so izbrali na dveh avdicijah, ena je bila v Celju, druga v Ljubljani. Med igralci, ki po večini že imajo izkušnje, so tudi nekatera znana imena, kot denimo Andrei Lenart, Maša Tiselj, Jože Doberšek, Jure Rajšp, Valentina Plaskan, Ondina Kerec, Denis Bornšek, Luka Žerjav, Aiko Zakrajšek, Rok Turnšek. Že na začetku se je projektu pridružil Domen Valič, ki je odigral glavno vlogo v kratkem filmu, s katerim so napovedali svet Dualizma, to vlogo pa bo ponovil tudi v spletni seriji Dualizem. »Prepričali so ga dodelan scenarij, zagnanost ekipe, njihov premišljeni način snemanja ter pogumna odločitev za neodvisno produkcijo. Z bogatimi igralskimi izkušnjami pa je v veliko strokovno pomoč ekipi in od vsega začetka tudi velik podpornik projekta,« pravi Gričarjeva.

Ne moremo mimo socio-psiholoških vprašanj glede razmerja človek–stroj, ki so bila osnovni motiv za pisanje tega scenarija.

Kot velika družina

Igralska in tehnična ekipa je poleti lani v 27 snemalnih dneh posnela več kot 50 ur kadrov. »Vsak dan sem spremljal ekipo, ki je povsem brezplačno delala od jutra do večera in dihala za skupni cilj. To je bilo res navdihujoče in neverjetno motivacijsko. Z ekipo smo postali velika družina, vzdušje na snemanju je bilo odlično, razvila so se številna prijateljstva in rodila tudi nova sodelovanja,« pa pravi Igor Pečoler, direktor fotografije, ki ima za seboj več sto uspešnih snemalnih projektov. Za avtorsko glasbo v seriji je poskrbel perspektivni 23-letni skladatelj Leon Firšt, Celjan, ki se je med drugim kot avtor podpisal pod celotno glasbeno podlago za muzikal Veronika Deseniška.